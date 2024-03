Bochumer Immobilienkonzern schreibt rote Zahlen Vonovia macht 6,8 Milliarden Euro Verlust

Die Immobilienkrise mag aus Sicht der Branchenbeobachter langsam ihrem Ende entgegengehen, aber den Vonovia-Konzern hat sie im vergangenen Jahr noch einmal mit voller Wucht getroffen. Das Unternehmen teilte am Donnerstagabend mit, es weise für 2023 einen Verlust von etwa 6,8 Milliarden Euro aus. Der ist ungefähr zehn Mal so hoch wie das Minus aus dem vorvergangenen Jahr. Das hat natürlich vor allem mit den enormen Abwertungen von Immobilienbeständen zu tun, die wegen der Krise in der Branche entstanden sind. Trotzdem will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 90 Cent je Aktie zahlen, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.