Prognose bis 2035 Wo Immobilienpreise weiter steigen

In der Zeit haben manche Regionen den Anschluss wohl nahezu dauerhaft verpasst. Das gilt außerhalb Nordrhein-Westfalens abseits von Leipzig und Potsdam unter anderem für manche Regionen in Ostdeutschland. Wertverluste bei Immobilien drohen in strukturschwachen Landstrichen mit sinkenden Bevölkerungszahlen, die für viele Regionen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland erwartet würden, schreibt die Postbank. Punkten könnten solche Bereiche vielleicht mit verstärkten Investitionen in den Tourismus, die womöglich Arbeitskräfte anziehen und damit die Region attraktiver auch fürs Wohnen machen könnten. Oder als Rentnerstadt, in denen die Lebenshaltungskosten für Ruheständler am niedrigsten sind.