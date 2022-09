Meine Rente : Immobilien für die Altersvorsorge

Serie Düsseldorf Wem die Rente nicht reicht, der kann das Haus zu Geld zu machen – und je nach Vertrag trotzdem darin weiterleben. Bei den verschiedenen Modellen gilt es aber auf die Details zu achten.

Die eigene Immobilie gehört seit Jahrzehnten zu den Paradebeispielen für eine gute Altersvorsorge . Denn wer in den eigenen vier Wänden lebt, spart im Alter deutlich Wohnkosten. Der Unterschied kann nach den teils horrenden Mietsteigerungen der vergangenen Jahre beträchtlich sein, und er könnte künftig noch wachsen. Mehrere Hundert Euro pro Monat summieren sich auf mehrere Tausend Euro pro Jahr. Andererseits gilt: Wer nur eine geringe Rente bekommt, dem hilft auch die eigene Immobilie nicht unbedingt weiter. Da liegt es im Einzelfall nahe, das Haus zu Geld zu machen – und vielleicht trotzdem in den bis dahin eigenen vier Wänden weiterzuleben. Wie man aus dem Immobilienwert Kapital schlägt und welche Varianten es bei der Immobilienrente gibt.

Leibrente Sie gibt es in zwei Varianten, entweder lebenslang oder zeitlich begrenzt. Dabei wird in jedem Fall zuerst der Verkehrswert der Immobilie berechnet; davon abgezogen wird dann der Wert des Wohnrechts, dass dem Verkäufer eingeräumt wird. Dieser Wert ist umso höher, je jünger der Verkäufer/die Verkäuferin ist, respektive je höher vergleichbare Mieten in der Region sind. Denn jüngere Menschen kassieren tendenziell länger Leibrente, und in teuren Regionen wären die alternativen Wohnkosten auch höher. Deshalb ist die zeitlich begrenzte Leibrente in der Regel auch höher als jene, die bis zum Tod gezahlt wird. Muss man ins Pflegeheim, erlischt das Wohnrecht (es sei denn, es ist lebenslang vereinbart); dann sind Ausgleichszahlungen möglich. Oft schreiben die Anbieter ein Mindestalter für die Leibrente vor. Sind vereinbarte Mindestzeiten der Rentenzahlung noch nicht erreicht, gehen Restbeträge an die Erben. Der Fiskus kassiert bei der Leibrente mit: Es gibt auch hier einen einkommensteuerpflichtigen Anteil, der zu Beginn des Rentenbezugs festgelegt wird (je älter, desto höher). Anbieter solcher Leibrenten sind nicht nur Privatleute, sondern häufig auch private Stiftungen oder soziale Einrichtungen wie die Caritas.