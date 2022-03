Neue Software hilft Schadenersatz einzufordern : Immer mehr Kunden wehren sich gegen zu lahmes Internet

Bonn 15.000 Kunden haben die Geschwindigkeit ihrer Verbindung mit einer App der Bundesnetzagentur überprüft. Sie können nun oft Preisnachlässe verlangen. Die Telefonkonzerne sagen: Gemessen an der Gesamtzahl der Haushalte hagelt es keineswegs Beschwerden.

Karriere 1990 trat er den Grünen bei. 1998 kam er in den Bundestag, 2003 bis 2005 war er Umweltminister in Kiel, 2006 bis 2014 Vorstand der NRW-Verbraucherzentrale, ab 2004 Chef des Bundesverbandes Verbraucherzentralen. Seit 1. März ist Müller Chef der Bundesnetzagentur.

Trotz der 15.000 dokumentierten Anschlüsse mit Mängeln halten sich anscheinend die Beschwerden bei den Telefonkonzernen in Grenzen: „Wir als Telekom erhalten zurzeit relativ wenige Messprotokolle von unseren Kunden. In den vergangenen zwei Monaten durchschnittlich etwa zehn pro Tag“, sagte ein Sprecher der Telekom. Das Unternehmen strebe an, mit den Kunden „kulante Lösungen“ zu finden. Der Sprecher ergänzt: „Wenn nach Klärung der Ursache für das Messergebnis ein Anspruch besteht, gewähren wir selbstverständlich eine Minderung auf den monatlichen Betrag.“ Der konkrete Betrag variiere „je nach Kunde und Vertrag natürlich“.

Neues Beschwerdemanagement in Haan : Haaner können Mängel per App melden

Deutsche Post in Radevormwald : Zwei neue Standorte für per App gesteuerte DHL-Packstationen

Vodafone teilt mit, dass bisher nur „wenige Kunden“ vom Recht auf Minderung Anspruch genommen haben. Aber Zahlen will das Unternehmen nicht nennen. Die Düsseldorfer Deutschlandzentrale weist daraufhin, dass es keine riesige Zahl sei, wenn 15.000 Haushalte von insgesamt 41 Millionen Haushalten Probleme mit ihren Online-Zugängen reklamierten. Jedem einzelnen Fall unter den eigenen Kunden würde nachgegangen, die Ursachen für Schwächen seien sehr verschieden. So könne es auch Störungen durch die Strahlung von defekten Endgeräten im Haushalt geben, manchmal seien „Auslastungsprobleme“ der Grund. Damit ist gemeint, dass es zu Schwierigkeiten führen kann, wenn in einem Wohnblock sehr viele Haushalte gleichzeitig hochauflösende Videos streamen. Dann müssen die Netzbetreiber technisch nachrüsten, wozu Glasfaserleitungen gehören können. Aber das kostet viel Geld, also haben Kunden immer wieder das Nachsehen.