Verkehr Immer mehr Autos für weniger Kilometer

Experte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach sieht in der zunehmenden Autodichte einen langfristigen Trend, der längst nicht beendet sei. Auch hier greife der Vergleich mit den USA: „Die Menschen leisten sich einfach mehrere Autos, wenn ihr Wohlstand steigt.“ Anders als beispielsweise in Los Angeles sei es aber in deutschen Ballungsräumen längst nicht immer vordergründig rational, für jeden Weg das Auto zu benutzen.