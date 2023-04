Die Probleme der Imker „Ich müsste meinen Honig eigentlich für 18 Euro verkaufen“

Ein Aspekt, der in den nächsten Jahren zum Problem werden könnte, ist die Asiatische Hornisse (Vespa Velutina). Die Art, die sich durch Globalisierung und Klimawandel immer stärker in Europa ausbreitet, „ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Franciszak. „Noch haben wir keine bestätigten Verluste durch die Velutina, dies wird sich mit Blick auf die Erfahrungen in Frankreich und Spanien in zwei bis drei Jahren geändert haben.“ Ein anderes Problem: „Die Bürokratie und Unwissenheit vieler ist aber die größte Bedrohung der Imkerei. Wenn man die Honigbienen aus Naturschutzbereichen und Schutzzonen um diese Gebiete herum vertreibt, sind beispielsweise in Baden-Württemberg 43 Prozent der Landefläche bienenfrei.“