Wohnungsmarkt Im Umland steigen die Mieten schneller

Der Effekt ist an Beispielen ablesbar (siehe Tabelle): In Düsseldorf sind laut dem Berliner Beratungs- und Marktforschungsinstitut Empirica die durchschnittlichen Bestandsmieten in den vergangenen beiden Jahren um acht Prozent gestiegen, in den Nachbarstädten Mettmann und Mönchengladbach um zwölf respektive 14 Prozent. In den Kreisen Coesfeld (plus 14 Prozent) und Borken (plus 15 Prozent) fällt der Anstieg ebenfalls höher aus als in der benachbarten Unistadt Münster (plus zwölf Prozent). Auch über einen Drei- oder Vier-Jahres-Zeitraum übertreffen die Mieterhöhungen im Kreis Mettmann und in Mönchengladbach jene in der Landeshauptstadt – genauso wie die im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Erft-Kreis jene in Köln und Bonn. Die Unterschiede sind zwar nicht riesig, aber der Abstand verkleinert sich, wenngleich das Mietniveau im Bestand in Mettmann und im Rhein-Kreis Neuss immer noch rund ein Fünftel unter dem in Düsseldorf liegt. Das Gleiche gilt für das Umland von Köln und Bonn. In Coesfeld und Steinfurt beträgt die Differenz zu Münster sogar knapp 30 Prozent.