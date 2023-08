Welche Linien besonders unpünktlich sind Im NRW-Nahverkehr fällt jeder 20. Zug kurzfristig aus

Ausgerechnet in dem Quartal, seit dem das „Deutschlandticket“ gültig ist, ist der Personenverkehr auf der Schiene in Nordrhein-Westfalen wieder unzuverlässiger geworden. Fuhren im ersten Quartal in NRW noch 81,2 Prozent der S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpresszüge (RE) pünktlich, waren es im zweiten Quartal nur noch 80,2 Prozent. Jeder fünfte Zug verspätete sich also um mindestens vier Minuten; kürzere Verspätungen werden nicht gezählt. Die Daten veröffentlichte jetzt das Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan (KC ITF).