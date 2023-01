Start-up lokalisiert Weltraumschrott Aufräumen im All

Doch warum ist es überhaupt notwendig, kleinere Trümmer zu beobachten? Können die überhaupt gefährlich werden? „Ja, allerdings“, sagt Bamann. Der Weltraumschrott sei so schnell im All unterwegs, dass eine Kollision mit einem Raumschiff oder Satelliten fatale Folgen hätte. Schon ein zentimetergroßer Trümmer reiche: „Das wäre in etwa so, als würde auf der Erde ein Auto in einen Lkw krachen“, sagt der Vyoma-Gründer. Fest steht: Bedarf für ein „Google Maps“ des Weltraums gibt es in jedem Fall. Bislang werden Trümmerteile ab fünf Zentimeter nämlich nur vom US-amerikanischen Weltraumüberwachungssystem erfasst. Die Esa will sich laut Bamann aber nicht nur auf die Daten der Amerikaner verlassen, sondern lieber eigene erheben. Und nicht nur sie möchte Vyoma als Kunden gewinnen, sondern auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft. „Wir errichten mit unseren zwölf Satelliten eine Art Zaun um die Erde und können so zuverlässig Gefahren einschätzen“, sagt Bamann. Das dürfte für viele Firmen, die mit Satelliten arbeiten, ein schlagendes Argument sein. Ein weiteres seien die Kosten. Während sie für bodengestützte Sensoren laut Vyoma zwischen 2500 und 90.000 Dollar im Monat lägen, koste die Überwachung des Start-ups im Weltall für denselben Zeitraum voraussichtlich nur ein paar Hundert Euro. Das liege daran, dass mit den nur zwölf Satelliten so viele Daten auf einmal erhoben werden könnten.