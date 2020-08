Modehändler stellt sich neu auf : Ikea-Managerin Giny Boer übernimmt bei C&A

Düsseldorf Beim Düsseldorfer Modehändler führt nun eine Frau die Leitung des wichtigen Europa-Geschäfts – das ist angesichts der Geschichte von C&A schon fast eine Sensation.

Der Modehändler C&A stellt seine Führungsspitze neu auf – und setzt dabei ein Zeichen für mehr Diversität in Führungspositionen. Mit der Ikea-Managerin Giny Boer übernimmt zum 1. Januar 2021 eine Frau den Chefposten für das wichtige Europa-Geschäft der Düsseldorfer. Dieses wurde bislang von Edward Brenninkmeijer geleitet, einem Mitglied der Eigentümerfamilie. Mit Birgit Kretschmer rückt eine weitere Frau in den Vorstand auf, wo sich die aktuelle Adidas-Managerin künftig um die Finanzen kümmern soll.

Die katholischen Brenninkmeijers gelten als konservative Familie, die noch vor wenigen Jahren weibliche Nachkommen von einer Karriere im Unternehmen ausschloss. Dies wurde in der Vergangenheit auch von Familienmitgliedern kritisiert. So sagte Alexander Brenninkmeijer mal in einem Interview mit dem „Spiegel“: „Ich habe viele Frauen der Familie Brenninkmeijer als besonders klug und begabt erlebt, viele hatten wesentlich mehr auf dem Kasten als ihre Brüder oder Cousins, die ganz selbstverständlich im Unternehmen Karriere machen und das Vermögen mehren durften. Ich halte das für unfair.“