Neubaur fordert schnellere Kraftwerksstrategie vom Bund IHK Niederrhein kritisiert Steuer- und Schulpolitik in NRW

Die Stimmung am Niederrhein ist gedrückt. Die maue Konjunktur belastet Betriebe ebenso wie die Politik. „Unsere Krise in Deutschland ist hausgemacht“, sagte Werner Schaurte-Küppers, Präsident der IHK Niederrhein, in seiner Rede zum Neujahrsempfang. Die Energiepreise in Deutschland seien nicht mehr wettbewerbsfähig: „Allein bei uns am Niederrhein werden 10 Prozent der bundesweit in der Wirtschaft eingesetzten Energie verbraucht.“ Die Bürokratie erdrücke die Firmen - im Baurecht gebe es vier Mal so viele Vorschriften wie 1990.