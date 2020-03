Hilfe in der Corona-Krise : IHK fordert Notfallfonds für Kleinfirmen

Düsseldorf Kammer-Präsident Andreas Schmitz regt zudem ein weiteres Kreditprogramm über Förderbanken an.

Der IHK-Präsident regt zudem ein neues Hilfsprogramm an, das über Förderbanken wie die KfW (bundesweit) und die NRW.Bank (Nordrhein-Westfalen) angestoßen werden soll. In einem Brief an Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) schlägt Schmitz Nachrangdarlehn für Kleinunternehmen und Mittelständler vor. Diese Kredite, die vor dem Eigenkapital bedient würden, sollten maximal 30 Prozent des Eigenkapitals betragen, drei Jahre tilgungsfrei laufen und zu je 25 Prozent im vierten und fünften Jahr getilgt werden. Das Land arbeitet an einem Programm.