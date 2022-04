IG Metall-Chef verteidigt Acht-Prozent-Forderung und warnt vor Lieferstopp : „Hunderttausende Kurzarbeiter bei Embargo“

Jörg Hofmann ist Chef der IG Metall. Foto: IG METALL/FRANK RUMPENHORST

Der Chef der IG Metall, Jörg Hofmann, fordert Hilfe vom Staat wegen der hohen Energiekosten. Er verteidigt die Lohnforderung von acht Prozent: „Unsere Mitglieder erwarten einen kräftigen Lohnzuwachs.“ Er sagt, was er von Tempolimits, Olaf Scholz und Friedrich Merz hält.

Herr Hofmann, Russland stoppt Gas-Lieferungen an Polen und Bulgarien. Was würde ein Stopp für Deutschland bedeuten?

Hofmann Egal, ob es einen Lieferstopp Russlands oder ein Embargo des Westens bei Gas gäbe – die Folgen für die deutsche Wirtschaft, für Arbeitsplätze und Wohlstand, wären gravierend. Vor allem und als erstes wären die Grundstoff-Industrien wie Stahl, Chemie und Zement betroffen. In kürzester Zeit würde es aber auch in den verzweigten Wertschöpfungsketten zu Lieferausfällen und Produktionsstopps kommen, ob im Maschinenbau oder in der Automobilindustrie.

Info Ein Ökonom an der Gewerkschaftsspitze Gewerkschaft Die IG Metall ist mit 2,3 Millionen Mitgliedern

die größte Einzelgewerkschaft der Welt. Chef Jörg Hofmann (geboren 1955 im württembergischen Oppelsbohm) studierte Ökonomie und Soziologie. Seit 2015 ist er Vorsitzender der IG Metall. Er kontrolliert als Aufsichtsrat VW und Bosch. Hofmann hat eine Tochter.

Bund und Netzagentur sind mit den Unternehmen im Gespräch, um sich für einen Lieferstopp zu wappnen. Was kann man tun?

Hofmann Man kann versuchen, durch Einsparungen und den Einsatz von anderen Energieträgern den Gasbedarf um 20 bis 30 Prozent zu senken. Aber die Flexibilitäten sind begrenzt. Ein Embargo würde Deutschland in eine tiefe Rezession führen.

Wie viele Arbeitsplätze würde ein Lieferstopp oder ein Embargo kosten?

Hofmann Die Firmen müssten sicher Hunderttausende Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, viele Arbeitsplätze würden auf Dauer verloren gehen. Einen Hochofen kann man nicht mal eben abschalten und dann wieder hochfahren. Das gilt auch für andere Industrien, etwa die Chemie.

Wann könnte Deutschland ein Embargo verkraften?

Hofmann Bis dahin wird es noch Jahre dauern. Vor einem Embargo müssen wir uns unabhängig machen von russischem Gas, durch neue Bezugsquellen und den Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Wie finden Sie es, dass CDU-Chef Friedrich Merz einen Stopp der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 fordert?

Hofmann Das finde ich erstaunlich kurz gedacht. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darf kein Grund sein, Opposition mit Verantwortungslosigkeit zu verwechseln.

Wäre ein Kohle- und Öl-Embargo für die deutsche Wirtschaft tragbar?

Hofmann Das meiste Gas kommt per Pipeline, Kohle und große Teile der Ölimporte dagegen nicht. Das macht es leichter, neue Lieferanten auf dem Weltmarkt auch kurzfristig zu finden. Das hat aber seinen Preis, auch Tanker-Kapazitäten sind knapp.

Was bedeutet der Putins Krieg für die Elektromobilität. Muss die nun noch schneller kommen?

Hofmann So lange ein großer Teil des Stroms noch aus fossilen Energieträgern kommt, helfen Absichtserklärungen für einen noch schnelleren Ausbau der Elektromobilität nicht. Wir müssen alles tun, dass der jetzige Ausbaupfad abgesichert wird, auch durch den Ausbau der Lade- und Netzinfrastruktur. Für die Verbraucher wird auch von Interesse sein, wie sich der Strompreis gegenüber Benzin und Diesel entwickelt.

Kann eine Verlängerung der Laufzeiten bei Atomkraftwerken helfen?

Hofmann Das ist keine Option. Die Gesellschaft wollte den Ausstieg, die Meiler sind abgeschrieben. Um die bestehenden Atomkraftwerke für einen Weiterbetrieb sicher zu machen, bräuchte man viel Zeit und Geld. Und die Genehmigungs- und Bauzeit für neue Meiler beträgt Jahre.

Wäre ein Tempolimit sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken?

Hofmann Natürlich muss man sich fragen: Was bringt das und wo fängt die Symbolpolitik an? Bei einem Tempolimit von 130 hätten wir in der Gesamtschau laut Umweltbundesamt wohl nur rund 1,5 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch. Und zudem: Unser aktuelles Problem ist Gas.

Welches Zeugnis stellen Sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aus?

Hofmann Er macht einen guten Job. Dass unter den aktuellen Bedingungen nicht alles gleich sitzt, ist klar. Aber insbesondere mit Blick auf die Energiesicherung entscheidet er richtig und schnell.

Was könnte besser sein?

Hofmann Die Bundesregierung sollte der energieintensiven Industrie bei der Senkung der Stromkosten helfen. Im jetzt vorliegenden Paket ist die Förderbreite groß, aber die Förderhöhe ist begrenzt. Man muss zielgenauer werden und Mitnahmeeffekte verhindern. Wir dürfen beispielsweise die Gießereien und Aluhütten nicht vergessen, die gleichzeitig ja die Investitionen in die Dekarbonisierung ihrer Prozesse stemmen müssen und hohe Energiepreise nicht an den Kunden weiterreichen können.

Und bei den Verbrauchern? Sie sollen nun ein großes Entlastungspaket bekommen. Die Rentner aber wurden bei der Energiepauschale vergessen.

Hofmann Nein, sie profitieren ja auch von vielen Maßnahmen. Grundsätzlich aber wäre es sinnvoller, niedrige und mittlere Haushaltseinkommen gezielt zu entlasten. Wir brauchen einen Deckel bei Strom- und Heizkosten: Bis zu 8000 Kilowattstunden im Jahr sollten die Preise gedeckelt werden, erst danach sollte der Marktpreis greifen. Reiche mit höherem Energiebedarf brauchen keine Hilfe. Der Staat müsste den Versorgern dann einen Ausgleich zahlen.

Sie sind Ökonom. Kann der Staat denn alle Probleme mit Geld kompensieren?

Hofmann Nein, das würde ihn überfordern. Aber er kann und muss für Gerechtigkeit sorgen. Und der Energiepreis-Deckel wäre dazu ein gutes Mittel.

Wie sehen Sie Olaf Scholz (SPD)? Hält er als Kanzler, was er versprochen hat?

Hofmann Olaf Scholz macht sehr gute Arbeit. Ich bin froh, dass wir in diesen dramatischen Zeiten einen besonnenen Kanzler mit klarem Kurs haben. Er muss aber darauf achten, dass neben der Krisenbewältigung Zukunftsfragen wie Digitalisierung, Energiewende, Demografie nicht unter die Räder kommen.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn. Wie soll ein ums Überleben kämpfender Konzern wie Thyssenkrupp das bezahlen?

Hofmann Jenseits der strukturellen Probleme dieses Konzerns gilt: Die Ertragslage in der gesamten Stahlindustrie ist sehr gut. Auch Thyssenkrupp profitiert von den hohen Preisen, die am Stahlmarkt erzielt werden können. Zwei Jahre haben wir wegen der Pandemie eine verantwortliche Lohnpolitik gemacht. Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Sicherung von Beschäftigung in der tiefsten Rezession unserer Nachkriegsgeschichte. Nun erwarten unsere Mitglieder einen kräftigen Lohnzuwachs.

8,2 Prozent – soll das auch die Marschrichtung für die Metall- und Elektroindustrie sein, wo im Herbst die Verhandlung beginnt?

Hofmann Die Zeiten ändern sich so schnell, dazu kann man noch nichts sagen. Klar ist: Zur Branche gehören Autobauer, die Milliarden verdienen, aber auch einige Zulieferer, die Probleme haben. Doch auch hier erwarten die Mitarbeiter ein ordentliches Lohnplus, das tabellenwirksam wird, als prozentuale Erhöhung folglich auch weniger anfällig für die Inflation.

Werden Sie mindestens einen Inflationsausgleich fordern? Die Bundesbank erwartet für dieses Jahr eine Inflation von sechs Prozent.

Hofmann Der Inflationsausgleich kann nicht allein Sache der Gewerkschaften sein. Hier ist auch der Staat gefragt, der durch Entlastungen dafür sorgen muss, dass die hohen Energiepreise von Arbeitnehmern getragen werden können. Wir wollen aber mit unseren Abschlüssen dafür sorgen, die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhalten.

Fürchten Sie nicht, dass Sie mit hohen Abschlüssen eine Lohn-Preis-Spirale auslösen und damit noch mehr Inflation?

Hofmann Gerade erleben wir eine Gewinn-Preis-Spirale: Wegen der großen Nachfrage im Aufholprozesse der Krise und gleichzeitig teilweise geringerem Angebots wegen gestörter Lieferketten gelingt es den Unternehmen, fast alle Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen an die Verbraucher weiterzugeben. Die Erzeugerpreise sind im März um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der höchste Zuwachs in der Geschichte der Bundesrepublik. Entsprechend üppig fallen die Erträge und Dividenden aus. Auch das werden wir bei unseren Lohnforderungen berücksichtigen.

Die Gewerkschaft IG BCE verschiebt die Verhandlungen für die Chemie, um eine Brücke über die Kriegszeit zu schlagen. Eine Option auch für Sie?

Hofmann Nein. Seit 2018 haben die Kollegen in der Metall- und Elektroindustrie keine tabellenwirksame Erhöhung mehr gehabt, da muss jetzt was kommen.

Neue Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird Yasmin Fahimi von der IG BCE. Wieso ist es der größeren IG Metall nicht gelungen, eine Kandidatin zu stellen?