Milliarden-Subventionen für Chemie und Stahl Ifo-Chef warnt vor Industriestrompreis

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) wiederum macht Druck auf Olaf Scholz. „Der zeitlich befristete Brückenstrompreis von etwa sechs Cent pro Kilowattstunde, verbunden mit Anreizen zur Transformation und Energieeinsparung, muss kurzfristig kommen. Er gibt der Industrie eine klare Perspektive für Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft hier in Deutschland“, schreibt Neubaur in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion. Sie fordert zudem eine Senkung der Stromsteuer für alle Firmen: „Gleichzeitig muss die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz gesenkt werden, damit wir die Unternehmen in der Breite entlasten können.“ Derzeit wird Strom mit 2,05 Cent je Kilowattstunde besteuert, die Ministerin fordert eine Senkung auf den europäischen Mindestsatz von 0,01 Cent.