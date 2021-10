Superzüge nur ab Köln : Neue ICE-Verbindung lässt die Landeshauptstadt links liegen

Düsseldorf/Köln Dreimal täglich startet künftig ein ICE-Sprinter von Köln nach Berlin, der die Strecke in weniger als vier Stunden schafft. Ab Düsseldorf gibt es das nicht. Das sorgt für Kritik. Die Preise für Frühbucher sind umso günstiger.

Doch während die Einwohner von Köln und Bonn sich freuen können, wird es ab der NRW-Landeshauptstadt keinen ICE-Sprinter nach Berlin geben. „Mich ärgert das sehr“, sagt der Düsseldorfer Strategieberater Frank Sarfeld. Er hat oft in Berlin Termine um neun Uhr früh, die er aktuell nur per Jet wahrnehmen kann. „Das Fehlen eines Sprinters ist sehr bedauerlich“, sagt Werner Kindsmüller von der Initiative Kaarster gegen Fluglärm. „Mit noch schnelleren ICE-Zügen von Düsseldorf nach Berlin könnten wir doch eine Reihe innerdeutscher Flüge unnötig machen.“ Dies sieht auch Arndt Klocke so, verkehrspolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion. „Ich begrüße den Einsatz des ICE-Sprinters zwischen Köln und Berlin ausdrücklich“, sagt der in der Domstadt lebende Politiker. Aber auch eine deutlich schnellere Anbindung zwischen Berlin und Düsseldorf sowie dem Ruhrgebiet sei „dringend notwendig“. Um dies zu erreichen, müsse die neue Bundesregierung mehr Geld in den Ausbau der Schienen stecken und die zu lahme Planung stark beschleunigen.