Hype um Fastfood-Kette Das steckt hinter dem „Haus des Döners“

Es ist Freitag, ein dunkler Herbstabend, als ein großer Mann die Düsseldorfer „Haus des Döners“-Filiale an der Graf-Adolf-Straße betritt. Er trägt einen langen braunen Mantel und lächelt den Verkäufer freundlich an. „Einmal einen Döner mit allem bitte“, sagt er. Der Verkäufer nickt und greift zur Brottasche. Unvermittelt spricht der junge Mann weiter: „Ich bin so froh, dass ihr jetzt in Düsseldorf seid. Hier gibt es einfach keine guten Dönerläden mehr“, sagt er. Der Verkäufer nickt wieder und lächelt. „In Köln ist das anders, aber hier – hier gibt’s eher Japanisch und solche Sachen. Aber Döner ist mein Lieblings-Fastfood“, sagt der Mann.