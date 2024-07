Kraftstoff HVO 100 Ist der neue Ökodiesel wirklich klimafreundlich?

Ja, grundsätzlich ist er das. Wenn HVO 100 hergestellt wird, entsteht deutlich weniger Treibhausgas als bei fossilen Diesel. Mit dem Öko-Kraftstoff lassen sich die CO 2 -Emissionen laut ADAC um bis zu 90 Prozent senken. „Das liegt daran, dass bei der Herstellung – salopp gesagt – kein neues CO = aus der Erde freigesetzt wird, sondern zum Großteil CO 2 , das von Pflanzen zuvor der Atmosphäre entzogen wurde“, sagt Gebhardt. Er macht aber auch klar: Die Mineralölgesellschaften müssten sowohl offenlegen, aus welchen Rohstoffen HVO 100 konkret gewonnen wordden sei, als auch nachweisen, ob die Nachhaltigkeitskriterien eingehalten worden seien. So könne Greenwashing entgegengewirkt werden.