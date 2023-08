Kraftstoff Bio-LNG-Anlage Hühnerkot soll Lkw-Verkehr klimaneutral machen

Für die Produktion in Güstrow kommen nach Firmenangaben 100 000 Tonnen Hühnertrockenkot aus Geflügelanlagen und 40 000 Tonnen nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz. Zudem werde vor Ort CO2 verflüssigt, so dass es etwa in der Getränkeindustrie oder in Gewächshäusern genutzt werden könne. Durch die Bio-LNG-Produktion und die CO2-Verflüssigung werden laut Envitec 100 000 Tonnen CO2 eingespart. Außerdem werde mit anfallenden Gasen in Blockheizkraftwerken Strom erzeugt.