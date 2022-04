Telekommunikation : Huawei und sein Russland-Problem

Düsseldorf Nachdem Apple und Samsung den russischen Markt schon kurz nach Kriegsbeginn verließen, ziehen nun weitere Telekommunikationsunternehmen nach. Manche Geräte werden nun in Russland angeblich knapp.

Der chinesische Hersteller Huawei scheint nun nachzuziehen. „Die Neue Zürcher Zeitung“ berief sich auf Angaben der Tageszeitung Iswestija, laut der Huawei den Lieferstopp verfügt haben könnte, um US-Sanktionen zuvorzukommen. Huawei habe wegen Sicherheitsbedenken der Amerikaner nur begrenzten Zugang zu US-Technologie. Die sei zur Fertigung vieler Huawei-Produkte jedoch notwendig. Die USA haben in den vergangenen Wochen immer wieder mit Konsequenzen gedroht, sollten chinesische Unternehmen die US-Sanktionen gegen Russland unterlaufen. Das Magazin Forbes Russia berichtet, Huawei habe russische Mitarbeiter für einen Monat in den Urlaub geschickt. Huawei selbst nimmt dazu keine Stellung. „Huawei ist immer noch dabei, die internationalen Sanktionsregeln in Bezug auf Russland zu prüfen“, heißt es auf Anfrage. Das Unternehmen äußert sich zu konkreten Plänen nicht. Huawei hatte zunächst vom Rückzug der Konkurrenten aus Rusland profitiert. Um 300 Prozent sollen die Verkaufszahlen in den ersten Märzwochen gestiegen sein, wie der Stern berichtete.