Bundesinnenministerium macht Druck Telefonkonzerne sorgen sich wegen Huawei

An diesem Donnerstag will die Bundesregierung in einem kleinen Kreis diskutieren, wie es mit der Huawei-Technik in den Mobilfunknetzen der neuen 5G-Technik weitergehen soll. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt auf eine harte Linie, ebenso Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), während Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) eher Rücksicht auf die Interessen der Telefonkonzerne nehmen will, die Milliardenkosten bei einem eventuellen Umbau der Netze befürchten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird die Runde leiten. Er ist zwar skeptisch gegenüber einer zu harten Konfrontation mit China, nimmt aber andererseits die Sicherheitsbedenken wegen der 5G-Netze ernst. Insbesondere die USA drängen darauf, Komponenten von Huawei aus den Netzen zu verdrängen, um Spionageversuche und erst recht befürchtete Sabotage im Fall eines Krieges wegen Taiwan auszuschließen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt wohl an dem Treffen teil.