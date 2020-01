An europäische Regeln anpassen : Brüssel will Huawei nicht grundsätzlich vom Ausbau der 5G-Netze ausschließen

Brüssel Huawei ist einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster, doch beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Europa soll der Konzern möglichweise ausgeschlossen werden. Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit sind der Grund.

Die EU-Kommission will den chinesischen Technologiekonzern Huawei nicht grundsätzlich von der Beteiligung am Aufbau der 5G-Mobilfunknetze ausschließen. „Jeder Ausrüster, ob europäisch oder nicht, wird in Europa unter der Bedingung willkommen sein, dass er die europäischen Sicherheitsregeln respektiert“, sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton am Dienstag im EU-Parlament. Es werde damit „keine Ächtung“ bestimmter Anbieter geben, sondern „nur einen legitimen Schutz der Sicherheitsinteressen der EU“.