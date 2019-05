USA und China im Handelskrieg : Das sind die Folgen des Huawei-Boykotts

Düsseldorf Der teilweise Boykott von Huawei durch Google macht Smartphones in Deutschland teurer. Zudem müssen Huawei-Kunden wohl auf die nächste Version des Betriebssystems Android verzichten. Donald Trump mag dies recht sein, aber er führt sein Land in die Isolation.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China führt dazu, dass nun auch der globale Smartphone-Markt in Turbulenzen kommt. Google kündigte an, Huawei nicht mehr mit dem Betriebssystem Android zu versorgen, weil man sich an Auflagen der US-Regierung halten müsse. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der Krise.

Sicherheit Kurzfristige Sicherheitsrisiken müssen die mehr als viele Millionen Nutzer von Huawei-Smartphones in Deutschland anscheinend nicht befürchten. Google erklärt schriftlich, der App-Store Googleplay und der Sicherheitsmechanismus von Android würden auf bereits existierenden Huawei-Smartphones weiter „funktionieren“. Nutzer können also weiterhin Apps herunterladen. Das Android-Betriebssystem sorgt für Sicherheit durch Virenscans und Fernsperrung des Geräts bei einem Verlust.

Es steht jedoch praktisch fest, dass die für Herbst angekündigte nächste Version des Android-Betriebssystemes auf Huawei-Smartphones nicht geladen werden kann. Dies würde bedeuten, dass eine Reihe an Edelhandys wie das Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, P30 oder P30 Pro anders als bisher erwartet das Update nicht erhalten. Auch künftige Geräte wie das faltbare Mate X müssen auf das neue Betriebssystem verzichten – für Huawei eine Katastrophe. „Sie haben sich in den vergangenen Jahren einen immer besseren Ruf als Anbieter sehr anspruchsvoller Smartphones gemacht“, sagt der Branchenexperte Torsten Gerpott, „jetzt droht ihnen der größte anzunehmende Unfall.“

Prognose Wie wird alles enden? Der außenpolitische Vordenker Josef Joffe vergleicht in der aktuellen „Zeit“ Donald Trump mit Wilhelm II. Der letzte Kaiser Deutschlands habe sich Anfang des 20. Jahrhunderts gleichzeitig mit allen damals wichtigen Mächten angelegt. So habe er den 1. Weltkrieg provoziert und dann verloren. Nun provoziere Trump auch praktisch jedes andere relevante Land. Also stelle sich die Frage, ob dies am Ende neue Bündnisse gegen die USA herbeiführt, was allerdings nicht Krieg bedeutet. Joffe, ein überzeugter Freund der USA: „Irgendwann rotten sich die anderen gegen den Quälgeist zusammen. Sie legen zeitweise Ideologie- und Interessenkonflikte beiseite, um das wild gewordene Mammut zu bändigen.“