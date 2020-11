Abbaupläne : HSBC Deutschland schließt drei Niederlassungen

Die neue Zentrale von HSBC Deutschland in Düsseldorf-Oberkassel. Foto: HSBC

Das Düsseldorfer Bankhaus legt mehrere Standorte zusammen. Davon ist auch die Niederlassung in Köln betroffen. Derweil haben Unternehmen und Arbeitnehmervertreter eine Betriebsvereinbarung mit einem Grundsatzanspruch auf drei Tage Homeoffice pro Woche geschlossen.

Beim Düsseldorfer Bankhaus HSBC Deutschland macht das Sparprogramm auch vor den Niederlassungen des Unternehmens nicht Halt. Wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte, werden bis Ende 2021 mehrere Niederlassungen geschlossen und mit anderen Standorten zusammengelegt. Im Einzelnen betrifft das laut HSBC Hannover (wird mit Dortmund zusammengelegt), Köln (Düsseldorf) und Mannheim (Stuttgart). Der Standort Nürnberg bleibt zwar erhalten, wird aber unter die Führung der Niederlassung in Frankfurt gestellt. Darüber hinaus ist die Bank im Firmenkundengeschäft und im Geschäft mit vermögenden Privatkunden auch in München, Hamburg und Berlin vertreten, dazu kommt ein reiner Private-Banking-Standort in Baden-Baden.