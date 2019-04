Wechsel im Kontrollgremium : Merz verlässt Aufsichtsrat von HSBC Deutschland

Exklusiv Düsseldorf Der frühere CDU-Fraktionschef kandidiert nach der Hauptversammlung im Juni nicht mehr. Seinen Platz soll der amtierende Finanzchef der Bank bekommen.

Prominenter Wechsel im Aufsichtsrat des Düsseldorfer Bankhauses HSBC Deutschland: Der bisherige Finanzvorstand Paul Hagen wechselt mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Juni in das Kontrollgremium der Bank. Dort löst er Friedrich Merz ab, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Nachfolger des 61-jährigen Hagen als Finanzvorstand wird das Eigengewächs Andreas Kamp. Der 43-Jährige leitet seit zwei Jahren das Controlling des Geldhauses.

Der Abschied des früheren CDU-Fraktionschefs Merz aus dem Kontrollgremium wird in Bankenkreisen als weiteres Indiz für eine mögliche Rückkehr des Sauerländers in die Politik gewertet. Möglicherweise könnte er vor einem Comeback in der Partei stehen, sobald die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wie erwartet zur Kanzlerin gewählt würde, heißt es. Auch über ein Ministeramt für Merz wird spekuliert. Derzeit ist der 63-Jährige Aufsichtsratschef der amerikanischen Fondsgesellschaft Blackrock, die an 28 der 30 Dax-Mitgliedsunternehmen beteiligt ist.