Teurere Übernachtungen Dehoga warnt vor immer mehr Hotelsteuern in NRW

Besorgt gibt sich der Hotel- und Gaststättenverband NRW (Dehoga) darüber, dass die Sonderabgaben für Hotelgäste in großen Städten von NRW zunehmen. So müssen ab 1. Juli in Köln nicht nur private Hotelgäste, sondern auch Geschäftsreisende die Kulturförderabgabe in Höhe von fünf Prozent des Übernachtungspreises bezahlen. Die Stadt erhofft sich dadurch Zusatzeinnahmen in Millionenhöhe. „Immer neue Bettensteuern sind der falsche Weg“, erklärt Thorsten Hellwig, Pressechef des Dehoga NRW. „Sie können Menschen davon abhalten, in einer Stadt zu übernachten. Sie können dazu führen, dass Menschen in ein Hotel in einer anderen Kommune ausweichen.“ Die Einnahmen würden auch nicht dem Tourismus nutzen, „weil die Einnahmen im allgemeinen Stadtsäckel landen.“