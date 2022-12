Ifo Umfrage Homeoffice ist in Deutschland fest etabliert

Homeoffice ist in Deutschland nicht mehr wegzudenken: „Insgesamt stabilisiert sich der Anteil in der deutschen Wirtschaft bei 25 Prozent der Beschäftigten“, sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck, zu der am Freitag veröffentlichten Auswertung der November-Umfrage unter Unternehmen. „Das dürfte auch der neue langfristige Wert werden.“