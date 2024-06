Besonders häufig in der IT Düsseldorf ist die Hauptstadt des Homeoffice

Düsseldorf · In keiner anderen Stadt ist das Angebot für Remote-Arbeit so groß wie in NRWs Landeshauptstadt. Woran das liegt und in welchen Berufsgruppen Homeoffice besonders gefragt ist.

20.06.2024 , 17:40 Uhr

Homeoffice ist vor allem in Düsseldorf weit verbreitet. Foto: dpa-tmn/Julian Stratenschulte