Arbeiten in der Pandemie : Homeoffice und mobiles Arbeiten

Das Homeoffice hat in Zeiten von Corona an Bedeutung gewonnen. Wie geht es nach der Pandemie weiter? Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Nach der neuesten Verordnung müssen Arbeitgeber künftig Homeoffice anbieten, sofern das betrieblich möglich ist. Oft ist das aber eigentlich mobiles Arbeiten. Wir erklären die Unterschiede.

Die beiden Begriffe Homeoffice und mobiles Arbeiten werden häufig synonym verwendet. Doch das ist im Grunde falsch. Sie beschreiben zwar beide verschiedene Formen des Arbeitens außerhalb der eigentlichen Betriebsstätte, der rechtliche Rahmen unterscheidet sich aber. Das klassische Homeoffice, offiziell Telearbeit genannt, ist gesetzlich geregelt. Es gilt die Arbeitsstättenverordnung, was bedeutet, dass der Arbeitgeber für die Ausstattung des Arbeitsplatzes verantwortlich ist. Wörtlich heißt es: „Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat.“ Die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften müssen umgesetzt und überprüft werden. Dafür ist der Arbeitgeber verantwortlich und muss die Gegebenheiten vor Ort selbst überprüfen oder sich fachmännisch beraten lassen.

Das ist bei der mobilen Arbeit etwas anders, denn die ist, wie der Name schon sagt, beweglich. Also nicht an einen festen Ort gebunden. Man kann von Cafés aus arbeiten, im Zug oder am See. Laut Verordnung geht es hier nicht um eine dauerhaft geregelte Arbeit außerhalb der Betriebsstätte, sondern um das„gelegentliche Arbeiten von zuhause aus oder während der Reisetätigkeit“. Die Arbeitsstättenverordnung gilt also nicht. Allerdings muss der Arbeitgeber auch für das mobile Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz abgeben. Unternehmen müssen Angestellte beispielsweise über die Folgen von dauerhaftem, unergonomischen Sitzen auf schlechten Stühlen aufklären. Auch die Arbeitszeiten müssen eingehalten werden.

Info Start-Up zertifiziert Arbeitsplätze Eigentlich ist Stephan Haida im Bereich Messebau tätig. Wegen Corona, hat er sich aber intensiv mit dem Thema Homeoffice beschäftigt. Mit seinem Start-Up Home-Office-Total, zertifiziert er jetzt Heimarbeitsplätze. Dazu überprüfen Experten für Arbeitssicherheit das Homeoffice nach dem Arbeitsschutzgesetz und der Arbeitsstättenverordnung.

Grundsätzlich besteht bei Telearbeit und mobilem Arbeiten der Unfallversicherungsschutz, aber nur wenn ein direkter Zusammenhang zur Arbeit besteht. Das ist in der Praxis aber schwierig nachzuvollziehen. Das Stolpern über das Kabel des Druckers wäre wahrscheinlich ein Arbeitsunfall, beim Gang zur Toilette kann das schon wieder anders aussehen.

Mobiles Arbeiten ist zudem auch mit dem privaten Laptop und eigenen Möbeln möglich. Das ist dann nicht nur für den Rücken und die Augen der Arbeitnehmer eine zunehmende Belastung, sondern kann auch für die Unternehmen zum Problem werden: „Jetzt gerade wird das Thema Sicherheit und Datenschutz immer wichtiger. Wir hören vermehrt von Sicherheitsbedenken, wenn sich Arbeitnehmer von zu Hause ins Firmennetzwerk einwählen“, erklärt Stephan Haida, Gründer des Start-Ups Home-Office-Total, das Heimarbeitsplätze durch Experten zertifiziert.

Auch die Unternehmen haben also ein Interesse an gut eingerichteten und sicher angeschlossenen Arbeitsplätzen. „Teilweise gehen Arbeitgeber etwas dreist an das Thema Homeoffice heran“, sagt Haida. Es würde zu viel vorausgesetzt, was die Arbeitnehmer selbst umsetzen müssen.

Das sei zu Beginn der Pandemie noch akzeptiert worden, da die Menschen froh waren überhaupt von zu Hause aus arbeiten zu können. „Mittlerweile kippt das aber etwas“, sagt Haida. Das Arbeiten von zu Hause in der Pandemie ist also eigentlich Telearbeit, läuft aber als mobiles Arbeiten, auch um Arbeitgeber zu entlasten. „Und das macht ja auch Sinn. Sonst wäre die finanzielle Belastung der Unternehmen noch höher“, erklärt Haida. Außerdem müssten die Unternehmen alle echten Telearbeitsplätze überprüfen. Das sei aber derzeit nicht zu leisten.

Haida und andere Experten gehen aber davon aus, dass das Thema Homeoffice auch nach Ende der Pandemie aktuell bleiben wird. „Vielen Menschen ist die Ausstattung des Homeoffice mittlerweile wichtig.“ Die Menschen würden auch oft großen Wert darauf legen, dass ein Unternehmen eine großzügige Homeoffice-Regelung habe, auch um weniger pendeln zu müssen. Und auch aus Unternehmenssicht kann sich das Homeoffice lohnen: „Wenn Unternehmen durch hybride Konzepte (also einer Mischung aus Home Office und geteilten Schreibtischen im Unternehmen) in der Lage sind Büroflächen einzusparen, kann das wirtschaftlich durchaus Vorteile bringen“, so Haida.

Die Arbeit zu Hause kann also für alle Parteien vorteilhaft sein. Dafür muss aus dem Provisorium aber in nächster Zeit ein professionelles Homeoffice werden. Und das gelingt am besten mit gesetzlichen Regelungen und Vorgaben für die Unternehmen.