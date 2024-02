Arbeitsleben in NRW Die Heimkehr aus dem Home-Office

Die Hochzeiten des Homeoffice sind offenbar vorbei. Bei einer Umfrage unserer Redaktion unter zahlreichen NRW-Unternehmen zeichnet sich ein Trend zur Anwesenheit im Firmenbüro ab. „Ja, die Anwesenheit geht wieder hoch“, sagt eine DHL-Sprecherin. „Um 12 Uhr ist es manchmal schon auffällig voll in der Kantine“, witzelt ein DHL-Vorstand. „Viele Vodafone-Mitarbeitende kommen wieder öfter und gerne ins Büro“, berichtet Philippe Rogge, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Vodafone Deutschland. Vor allem dienstags bis donnerstags kämen wieder deutlich mehr Beschäftigte in den Vodafone-Tower in Düsseldorf. Rogge findet das „gut“.