Kolumne Karsten Tripp : Hohe Schulden müssen kein Problem sein

Karsten Tripp. Foto: Nein/Photographer: Joe Chan

Firmen und Staaten nutzen die niedrigen Zinsen, um sich mit billigem Geld einzudecken. Ist das gefährlich?

Der Mensch lernt aus schlechten Erfahrungen. Wenn mal wieder etwas richtig schief gegangen ist, schwören die Leidtragenden: „So was passiert mir nie wieder!“ Die wichtigste Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man das Unheil kommen sieht. Wer mal erlebt hat, wie ein Stuhl unter ihm zusammenbricht, der merkt sich: wenigstens flüchtig prüfen, ob alle Teile fest zusammenhalten.

In der Wirtschaft ist das ähnlich. Doch bisweilen sieht man die Gefahr, will sie aber nicht wahrhaben. Dann heißt es: „Diesmal ist es anders.“ An der Börse ist es aber nur selten wirklich anders. Vor zehn Jahren erregten zwei Ökonomen großes Aufsehen mit einem Buch, das genau diesen Titel trägt: „Diesmal ist es anders“. Und das war ironisch gemeint, sie stellten fest, dass hohe Schulden fast immer in einer Krise enden. Viel geliehenes Geld ist wie ein wackliges Stuhlbein – es erhöht das Risiko eines Zusammenbruchs.

In diesen Tagen weist der Internationale Währungsfonds (IWF) darauf hin, dass die Schulden rund um den Globus in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Doch an den Börsen geht die Party weiter. Ist die Gelassenheit berechtigt? Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sind die Schulden auf der Welt seit Ende der neunziger Jahre um mehr als 40 Prozent gewachsen. Daran hatten alle ihren Anteil: Regierungen, Unternehmen und private Haushalte.

Die Finanzkrise ab 2008 markierte dabei einen Einschnitt. Regierungen mussten sehr viel Geld zur Stützung der Wirtschaft aufbringen – was ihre Schulden in wenigen Jahren um die Hälfte erhöht hat. Anders die Konsumenten. Während sie sich bis 2008 immer mehr Geld liehen, ist ihr Schuldenstand seither konstant – und auch ziemlich gering.

Am auffälligsten verhielten sich jedoch die Unternehmen. Ab 2008 erhöhten sie ihre Verschuldung ähnlich stark wie Regierungen. Jedoch aus einem anderen Grund. Sie nutzten die Niedrig- und Null-Zins-Politiken der Notenbanken dazu, sich extrem billiges Kapital zu beschaffen. Und je deutlicher wurde, dass diese Phase lange anhalten würde, desto entschlossener ersetzen sie mit dem geliehenen Geld teures Eigenkapital. Aktienrückkäufe kamen in Mode. Damit steigt die Rendite für Aktionäre, aber die Stabilität leidet.

Dennoch bin ich in diesen Tagen entspannt. Denn in den vergangenen drei Jahren ist die globale Verschuldung kaum noch angestiegen, ein neues Gleichgewicht ist entstanden. Schließlich sind mit den Zinsen die Kosten für geliehenes Geld kräftig gesunken. Deshalb werden Schulden nicht den nächsten Abschwung herbeiführen. Aber wenn es erstmal abwärts geht, wird die hohe Verschuldung den Abschwung vertiefen und verlängern.

Dabei werden nicht alle gleich stark betroffen sein. Die höchsten Schulden, gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung haben Japan und Frankreich. Eher im Mittelfeld liegen die USA, Spanien, Italien oder auch Deutschland.

Doch droht mit Blick auf die Tabelle ein Missverständnis. Zu den am geringsten verschuldeten Ländern zählen Argentinien, die Türkei und Mexiko. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie am wenigsten anfällig sind. Denn sie haben einen erheblichen Teil des Kapitals in fremder Währung aufgenommen. Kommt eine Rezession, verlieren die Währungen solcher Märkte regelmäßig an Wert, so dass die Schulden im Ausland unbezahlbar teuer werden. Alle drei genannten Länder haben damit in den letzten Jahrzehnten schmerzhafte Erfahrungen gesammelt.