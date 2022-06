Niedrigere Energiesteuern auf Diesel und Super E10 : Hohe Preisunterschiede zum Start der Steuersenkung

Auch die Markentankstellen in NRW müssen sich dem Trend zu günstigeren Preisen beugen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Die heruntergesetzten Steuern auf Diesel und Benzin bringen den Tankstellenmarkt in Bewegung. Viele haben die Preise deutlich gesenkt, wie ein Vergleich im Rheinland zeigt. Aber Kunden warteten oft noch ab, sagt ein Tankstelleninhaber.

Die Senkung der Energiesteuern auf Diesel um 14,04 Cent pro Liter und pro Liter Benzin um 29,55 Cent pro Liter hat zu starken Preissenkungen an vielen Tankstellen im Rheinland geführt. Gleichzeitig sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern und Tankstellen so hoch wie selten. Das zeigte ein erster Überblick am Mittwochmorgen. Wie groß das Interesse der Autofahrer an dem Thema ist, zeigte ein ungewöhnlicher Indikator: Die Internetseite Clever-Tanken.de war zeitweise schwer aufrufbar, ebenso die Preisvergleichs-App des ADAC.

Diesel für „nur“ 1,899 Euro pro Liter wurde um 10.30 Uhr am Morgen in Mülheim/Ruhr angeboten, in Neuss wurden 1,879 pro Liter verlangt, in Heiligenhaus waren es 1,889 bei Jet, in Ratingen wollte Shell 1,889 Euro pro Liter. Diese Preise waren die günstigsten, wenn man rund um die Düsseldorfer City (Postleitzahl 40213) im Umkreis von 25 Kilometern nach den besten Angeboten suchte.

In Düsseldorf selbst lagen eine freie Tankstelle an der Ahnfeldstraße und eine Star-Filiale an der Oberratherstraße ganz vorne bei der Preis-Hitparade mit 1,889 Euro pro Liter Diesel. Bei Aral kostete Diesel an vielen Stellen 1,939 pro Liter, aber wie vor der Steuersenkung waren an einigen Zapfsäulen auch mehr als zwei Euro fällig – so bei Shell und Esso an der viel befahrenen Münsterstraße.

Alle diese Notierungen liegen deutlich niedriger als die günstigsten Dieselangebote von Dienstagvormittag, die bei mindestens 2,099 Euro pro Liter angefangen hatten. Aber am Wochenende hatte eine Reihe an Tankstellen wie eine Jet-Niederlassung in Neuss zeitweise auch nur 1,919 Euro pro Liter verlangt. „Wir bewegen uns im Markt“, sagt dazu Udo Andrees, Inhaber einer freien Tankstelle in Düsseldorf. Er hatte am frühen Mittwochmorgen noch Diesel und Super aus alten Beständen verkauft, die noch zu höheren Preisen wegen der bis um Mitternacht geltenden höheren Steuern eingekauft worden waren. Am Vormittag kamen 35.000 Liter neue Ware. „Jetzt senken wir Diesel von 1,939 auf 1,889 pro Liter und Super von 2,129 auf 1,899 Euro pro Liter“ sagt er am Telefon. Die Preissenkung bei Diesel sei niedriger als die Steuersenkung, weil Diesel schon vorher stark im Preis gefallen sei, meint er. Besonders voll sei es nicht: „Nur wenige Kunden sind mit einem leeren Tank in den neuen Tag gestartet, die meisten warten noch etwas ab.“

Auch bei Super E10 sind die Preisunterschiede in der Region deutlich. Für 1,769 konnte in Velbert, Heiligenhaus und Bergisch-Gladbach getankt werden, in Düsseldorf selbst war nirgends ein Liter Super unter 1,839 Euro zu erhalten, aber einige Tankstellen von Total in Düsseldorf und Esso in Neuss agen schon deutlich über 1,909. „Der Preisvergleich lohnt sich besonders, wenn ein Markt in Bewegung ist“, sagt der Mobilitätsexperte und Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer. Dies sieht auch Thomas Müther so, Sprecher des ADAC in Nordrhein: „„Die Preisunterschiede an den Tankstellen sind groß. Deshalb raten wir dringend dazu, die Spritpreise mit Hilfe entsprechender Apps zu vergleichen und zu schauen, wo rund um den Wohn- oder Arbeitsort oder entlang der Route die günstigsten Tankstellen sind.“