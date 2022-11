Chance für Lehrer, Polizisten, Justizbeamte : Beamte mit Kindern können in NRW hohe Nachzahlungen erwarten

Exklusiv Das Land NRW erhöht die Besoldung vieler Beamten massiv wegen der hohen Mieten, sofern sie Kinder haben. Alleine für dieses Jahr sind in zwei großen NRW-Städten Nachzahlungen von mehr als 10.000 Euro möglich. Wir sagen, wo es wie viel Geld gibt.

Die rein finanziell größte Bescherung für viele Beamte findet dieses Jahr schon Ende November statt, sofern sie Kinder haben. Weil das Land rückwirkend zum 1. Januar die bisherigen Familienzuschläge nun auch noch um einen regionalen Aufschlag ergänzt, erhalten Lehrer, Polizisten oder auch Justizbeamte eine häufig sehr hohe Nachzahlung Ende November in einem Paket für die vergangenen elf Monate. Da kommen in Köln und Düsseldorf für einen Beamten bei nur einem Kind immerhin 4549,16 Euro an zusätzlichem Bruttogehalt zusammen, bei zwei Kindern sind es 10.170,93 Euro. „Da werden sich einige wundern“, sagt ein Insider im Finanzministerium.

Ab Dezember steigen dann die monatlichen Familienzuschläge in diesen zwei teuersten Städten des Landes um monatlich mehr als 400 Euro bei einem Kind und mehr als 900 Euro bei zwei Kindern. Beamte ohne Kinder erhalten dagegen zum 1. Dezember nur die reguläre Erhöhung von 2,8 Prozent auf das Grundgehalt sowie einen minimal erhöhten Familienzuschlag, sofern sie verheiratet sind oder in einer ähnlichen Konstellation leben.

Auch in vielen anderen Städten profitieren die Staatsdiener von der spannenden Entwicklung. Weil ein Beamter die Höhe seines Familienzuschlages als zu niedrig angesehen und darum geklagt hatte, hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, bei der Höhe der Beamtenbesoldung müssten die ja an vielen Orten massiv gestiegenen Wohnkosten fair berücksichtigt werden. Denn bei Beamten wird nicht einfach nach Leistung oder Marktlage bezahlt. Stattdessen muss der Staat als ihr Dienstherr immer ausreichend für ihre Versorgung eintreten gemäß dem „Alimentationsprinzip“.

Bei der Höhe der Zuschläge orientiert sich das Land an der bundesweit gültigen Wohngeldverordnung, in der das Bundesgebiet anhand der Höhe der dort üblichen Mieten in sieben Zonen eingestuft wurde. Zum Glück für das Land (und die Bürger) liegt keine der NRW-Städte so wie München in der teuersten Stufe VII, wo die Mieten bekanntermaßen noch höher liegen als in jeder Stadt von NRW.

Düsseldorf und Köln liegen in Stufe VI der Wohngeldverordnung. In Stufe V direkt dahinter sind Bonn sowie rund um die NRW-Hauptstadt Hilden, Kaarst, Meerbusch, Monheim und Ratingen. „Das ist ein relativ teurer Speckgürtel“, sagt Thomas Abraham von der Forschungsfirma Empirica. Hier erhalten die Beamten nun für die ersten elf Monate des Jahres einen Brutto-Nachschlag in Höhe von rund 8500 Euro, wenn sie zwei Kinder haben.

Um auszurechnen, welchen Aufschlag es künftig im Monat gibt, kann man die in der Grafik gezeigten Nachschläge für elf Monate einfach durch elf teilen - das gibt dann einen groben Hinweis über das künftige Zusatzgeld alle vier Wochen.

So wie die Nachschläge verschieden hoch sind, sind es auch die ab Dezember fälligen monatlichen Zuschläge.

Künftig erhält in Düsseldorf und Köln ein Verheirateter ohne Kinder einen Familienzuschlag in Höhe von 152,68 Euro (ab Besoldungsstufe A9). Doch kommt ein Kind dazu, werden als Familienzuschlag 699,18 Euro zusätzlich zum Grundgehalt überwiesen - es gibt also 546,50 Euro alleine für das eine Kind, so das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV). Hinzu kommt das Kindergeld.

In Mönchengladbach wiederum, das nur bei Stufe III bei der Mietenhöhe eingeordnet wurde, gibt es als reinen Zuschlag für die Ehe oder Partnerschaft 152,68 Euro wie in Düsseldorf und ganz NRW. Aber der Zuschlag für das erste Kind liegt bei 176,33 Euro, für das zweite Kind bei 573,04 Euro, so das LBV. Als Summe kommen dann auf das Grundgehalt eben noch satte 902,08 Euro als Gesamt-Familienaufschlag drauf.

Allen diesen Aufschlägen liegt das Prinzip zugrunde, dass höhere Wohnkosten auch zu höheren Kinderzuschlägen führen müssen, obwohl tatsächlich so mancher Lehrer, Richter oder Amtsleiter ja in eigenen Immobilien wohnt, die manchmal schon abbezahlt sind. Das Bundesverfassungsgericht meint dagegen, die Besoldung von Beamten müsse so hoch sein, dass sie einen vergleichbaren Lebensstandard unabhängig vom jeweiligen Wohnort ermöglicht. Der Dienstherr kann also nicht differenzieren zwischen Beschäftigten, die teuer zur Miete wohnen, und denen, die eventuell einen Vorteil dank einer eigenen Immobilie haben.

Das NRW-Finanzministerium weist außerdem daraufhin, keineswegs alle Beamten seien wolhhabend: „Der Großteil der Landesbeamten sind Polizisten, Justizbeamte (Strafvollzug), Finanzamtsbeschäftigte.“