Für alle, die mit Öl, Flüssiggas, Pellets und Holz heizen Hohe Heizkosten – So kommt man an die Staatshilfe

Düsseldorf · Bis zu 2000 Euro gibt es für Eigentümer und Mieter, die mit Öl, Flüssiggas oder Pellets heizen und unter hohen Kosten leiden. Wie man in NRW an das Geld kommt, wer Ansprüche hat, was man rasch beantragen sollte.

14.04.2023, 14:40 Uhr

Viele Haushalte gerade auf dem Land heizen noch mit Öl. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Für die hohen Kosten beim Verbrauch von Strom und Gas werden die Verbraucher durch die Preisbremsen entlastet. Doch wer mit Öl oder Flüssiggas heizt, ging bislang leer aus. Dabei geht es auch hier um Millionen Haushalte. Inzwischen haben sich Bund und Länder auf sogenannte Härtefallhilfen geeinigt. Voraussichtlich ab Mai können diese in NRW beantragt werden.