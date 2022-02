Hohe Energiekosten und knapper Frachtraum : Warum der Blumenstrauß zum Valentinstag in diesem Jahr teurer sein könnte

Rund 80 Prozent der Schnittblumen, die in Deutschland über die Theke gehen, werden laut dem Fachverband Deutscher Floristen aus dem Ausland importiert. Foto: dpa/Ole Spata

Düsseldorf An keinem anderen Tag sind rote Rosen so beliebt wie am 14. Februar. Rund um dieses Datum sind sie darum auch am teuersten. In diesem Jahr sind die Blumenpreise allerdings auch unabhängig vom Valentinstag gestiegen. Wir erklären, warum.

Christian Wans hat sich auf das Geschäft mit Rosen spezialisiert. Rund 5 Millionen Stück werden pro Jahr in seinen Gewächshäusern in Straelen geerntet. Sie wachsen auf einer Fläche von 4,2 Hektar und tragen Namen wie „Cassandra“, „Pride and Prejudice“ oder „Shades of Grey“. Wans verkauft sie weiter an Großhändler und Floristen – für Tischgestecke, Hochzeitssträuße und Gebinde in Herzform. Der 14. Februar, könnte man meinen, er müsste für jemanden wie Wans einer der wichtigsten Tage des Jahres sein. Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft geben die Deutschen in der Woche um den Valentinstag durchschnittlich doppelt so viel Geld für Schnittblumen aus wie in einer normalen Woche. Fragt man Wans jedoch, welche Rolle der Valentinstag für sein Geschäft spielt, dann sagt er: „Überhaupt keine.“ Rosen gibt es bei ihm erst ab Mitte März.

Noch vor rund fünf Jahren war das anders. Da hat auch Wans beim Blumengeschäft zum Valentinstag mitgemacht. Doch wer Rosen durch die kalten und dunklen Wintermonate bekommen möchte, der braucht Wärme und vor allem Licht. „Die künstliche Zucht ist wegen der hohen Strompreise nicht mehr wirtschaftlich. Und wenn man sich die heutigen Preise anschaut, dann braucht man auch gar nicht mehr über sie nachdenken“, sagt Wans. Die Belichtung in seinen Gewächshäusern habe er bereits vor einiger Zeit eingestellt. Nur geheizt werde weiter, um die Rosen-Saison zumindest auf diese Weise zu verlängern – seit diesem Jahr ausschließlich mit Biomethan und Holzhackschnitzeln. „Ich glaube, dass der gesamte Markt für Blumen aus Gewächshäusern zum Valentinstag in Zukunft eng werden wird. Viele Betriebe stellen wieder auf eine saisonale Produktion um. In den Niederlanden war die künstliche Zucht lange noch günstig möglich, weil auch die Energiepreise günstig waren. Aber auch das ist jetzt nicht mehr so“, sagt Wans.

Info Blumen und Pflanzen in NRW sind teurer geworden Anstieg Die Preise für Pflanzen und Blumen waren in NRW im Januar 2022 laut dem Statistischen Landesamt um rund elf Prozent höher als 2021. Die Verbraucherpreise insgesamt sind im selben Zeitraum um rund fünf Prozent gestiegen. Auch in den vergangenen sechs Jahren haben sich Pflanzen und Blumen überdurchschnittlich verteuert: So stiegen die Preise in NRW zwischen 2015 und 2021 um rund 17 Prozent und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt (Anstieg um rund neun Prozent).

Die Produktion in Deutschland spielt für das deutsche Blumengeschäft nur eine geringe Rolle. Etwa 80 Prozent der Schnittblumen, die in Deutschland über die Theke gehen, werden laut dem Fachverband Deutscher Floristen aus dem Ausland importiert. Rund 23.700 Tonnen frische Rosen im Wert von rund 138 Millionen Euro wurden laut dem Statistischen Landesamt im vergangenen Jahr nach NRW eingeführt. Platz zwei und drei der wichtigsten Herkunftsländer waren Kenia (rund 2700 Tonnen) und Äthiopien (rund 580 Tonnen). Das wichtigste Land für den Import von Schnittrosen nach NRW war jedoch mit Abstand die Niederlande (rund 19.700 Tonnen) mit einem Anteil von 83 Prozent am gesamten Schnittrosenimport. Dort hat sich der Gaspreis pro Kubikmeter laut Heiner Esser vom Landesverbandes Gartenbau NRW allerdings seit dem Sommer 2021 verdreifacht.

Die Folge: Fast jeder zweite Gewächshaus-Züchter befürchtet laut einer Umfrage des niederländischen Züchter-Verbands große finanzielle Einbußen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur im Januar. Wie sehr Züchter von den hohen Preisen getroffen sind, hängt von ihrem Energievertrag ab. Viele kaufen nach Angaben des Verbandes zumindest einen Teil ihres Energiebedarfs zum Tagestarif ein und merken die Auswirkungen der Preissteigerungen extrem. Um Kosten zu sparen, senken einige die Temperatur in den Gewächshäusern oder schalten nachts die Lampen aus. Das hat Auswirkungen: niedrigere Erträge, eine spätere Ernte und letztendlich ein knapperes Angebot.

Dass Kundinnen und Kunden für Blumen am Valentinstag mehr bezahlen müssen als sonst, ist keine neue Entwicklung. Die Preise für Schnittblumen liegen im Februar üblicherweise höher als in den anderen Monaten des Jahres. Im Februar 2020 waren Schnittblumen laut dem Statistischen Bundesamt etwa um rund 2 Prozent teurer als im Durchschnitt des Jahres 2020. „Gerade rund um Saisonhöhepunkte wie den Valentinstag unterliegen die Preise für klassische Valentins-Schnittblumen traditionell sehr starken Schwankungen, die vom Tagesgeschehen geprägt werden. Diese Schwankungen fallen in diesem Jahr aber insgesamt etwas geringer aus, da das Preisniveau auch ohne Valentinstag sehr hoch ist“, sagt Dirk Bader. Er ist Vorstandsmitglied der Genossenschaft Landgard – einer der größten Blumen- und Gemüsevermarkter Deutschlands.

Der Preisunterschied zwischen der Valentinswoche und den Preisen im Januar falle damit zwar nicht so stark aus wie in den beiden Jahren zuvor. Die Einkaufspreise in der Valentinswoche 2022 lägen jedoch um mehr als zehn Prozent über denen aus der vergangenen Valentinswoche. Als Grund für die Preissteigerungen nennt Bader die hohen Energiekosten für Produktion und Logistik. „Gleichzeitig steht auch der Import aus Übersee unter Druck, weil der Frachtraum im Passagier-Luftverkehr, der sonst auch für Schnittblumen genutzt wurde, weiterhin knapp und teuer ist“, sagt er.