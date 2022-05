Hohe Abschreibung als Folge der Sanktionen : RWE stoppt Verfeuerung russischer Kohle

RWE muss 850 Millionen Euro auf Lieferverträge mit Russland abschreiben. Der Konzern sucht nach Wegen, die Gas-Lieferungen nach Putins neuen Spielregeln zu bezahlen, ohne gegen westliche Sanktionen zu verstoßen. Am geplanten vorzeitigen Kohleausstieg 2030 will der Konzern festhalten.

Der Krieg gegen die Ukraine trifft RWE auf vielfältige Weise: Seit März nimmt der Energiekonzern keine Steinkohle aus Russland mehr an, sondern verfeuert in seinen Kraftwerken nur noch Kohle aus anderen Ländern. Entsprechend musste der Konzern seinen Liefervertrag mit Russland abschreiben: Das belastet die Quartalsbilanz mit 850 Millionen Euro.

Mit Spannung blickt die ganze Branche auf Ende des Monats. Dann werden die Zahlungen an Russland für die Gaslieferungen fällig. Russland besteht auf Rubel-Zahlungen, um die westlichen Sanktionen zu unterlaufen. Die EU pocht dagegen auf Euro-Zahlungen, wie es in den Verträgen vorgesehen ist. Nun suchen die Unternehmen einen Weg, es beiden Seiten recht zu machen, indem sie Euro-Konten bei russischen Banken eröffnen. RWE wollte sich dazu nicht weiter äußern. „Wir sind in engem Austausch mit der Bundesregierung und erwarten bald eine Klärung“, sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller dazu nur.

Der Konzern unterstützt die Sicherung der deutschen Energieversorgung und hat zwei LNG-Schiffe aus Norwegen gechartert, bei denen das flüssige Gas (Liquefied natural gas - LNG) angeliefert wird, das diese dann re-gasifizieren. „Wenn die Politik will, dass Kohlekraftwerke länger laufen, werden wir das auch umsetzen“, sagte der Finanzchef weiter. An der strategischen Ausrichtung ändere sich aber nichts: „RWE wird bis 2040 klimaneutral.“ Man unterstütze auch das Ziel der Ampel, dass Deutschland idealerweise bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigt.

Insgesamt hat RWE im ersten Quartal deutlich mehr verdient: Der Gewinn (Ebitda) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. RWE habe über 20 Prozent mehr Strom aus Wind und Sonne produziert, was vor allem an den guten Windverhältnissen liege, so der Konzern. Die Sparte Wind/Solar konnte einen Gewinn von 318 Millionen Euro einfahren, vor einem Jahr gab es einen Verlust. Der Gewinn der Sparte Kernkraft/Kohle sank dagegen von 328 auf 207 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass RWE das Kernkraftwerk Gundremmingen C vom Netz genommen hat, aber auch die Braunkohleblöcke Neurath B, Niederaußem C und Weisweiler E. Der Konzern bestätigte seine Prognose, die Aktie konnte sich in einem schlechten Markt behaupten.