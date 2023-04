Innenstadt-Handel Hoffnungsschimmer für Stadtzentren

In Zeiten, in denen die Öffentlichkeit wieder mal intensiv über zunehmende Verödung deutscher Stadtzentren wegen der anstehenden Filialschließungen bei Galeria diskutiert, klingt diese Nachricht ein bisschen wie eine frohe Botschaft. „Innenstadtrelevante Branchen holen wieder auf“, heißt der Titel einer Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln, die sich mit dem unterschiedlichen Wachstum einzelner Konsumsparten beschäftigt. Nahezu alle Konsumgütermärkte hätten ein Umsatzplus verzeichnet, schreibt das IFH – wenngleich preisbereinigt die Erlöse gesunken sind. „Trotz einiger positiver Umsatzentwicklungen ist in vielen Märkten das Umsatzniveau vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht. Enorme Preissteigerungen vor allem im Energie- und Lebensmittelsektor führen dazu, dass überlegter gekauft wird und − zumindest in einigen Branchen − Konsumverzicht ansteht“, erklärt Uwe Krüger, Senior Consultant am IFH.