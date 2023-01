Urlaubsflüge Höhere Ticketpreise bei Eurowings

In drei Punkten ist Jens Bischof, Chef des Lufthansa-Ablegers Eurowings, für das Jahr 2023 eher optimistisch: Er rechnet mit hoher Nachfrage nach Flugtickets, weil die Menschen weiter hohen Nachholbedarf nach Ferien haben. Er hofft, dass sich die extrem langen Warteschlangen an Airports wie im vergangenen Sommer speziell in Düsseldorf und Köln-Bonn diese Saison nicht wiederholen. Und er rechnet damit, dass sich die Unternehmenskasse in diesem Jahr noch stärker als im Jahr 2022 füllt, weil die Tarife anziehen.