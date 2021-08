Flutkatastrophe „Brernd“ : Hochwasser kostet Provinzial bis zu 1,5 Milliarden Euro

Düsseldorf Beim öffentlichen Versicherr hat sich die voraussichtliche Schadenhöhe in den vergangenen zwei Wochen deutlich erhöht. In vielem Fällen sei die Entschädigungssumme noch nicht absehbar, teilt das Unternehmen mit.

Für den Versicherungskonzern Provinzial hat die Flutkatastrophe im Juli noch weitaus stärkere Folgen als zunächst bekannt. Versicherte hätten bisher mehr 36.000 Schäden mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro gemeldet, teilte die Provinzial am Freitag mit. Mehr als 96 Prozent der Schadensumme entfallen auf die Sachversicherung (vor allem Gebäude und Hausrat), der Rest sind Kfz-Schäden. Noch immer würden weitere Schäden gemeldet, in vielen Fällen sei „aufgrund der Komplexität der Schadenbilder“ die endgültige Entschädigungssumme noch nicht absehbar. Insgesamt ist bei der Provinzial eine Gesamtschadensumme von bis zu 1,5 Milliarden Euro nicht ausgeschlossen. Vor zweieinhalb Wochen hatte der Versicherer eine Zahl von bis dahin gemeldeten Schäden über 760 Millionen Euro genannt.

„Die Finanzkraft der Provinzial als öffentlicher Versicherer ist trotz des massiven Schadenaufwands weiterhin hoch und unsere Stabilität ungefährdet“, sagte Provinzial-Chef Wolfgang Breuer. An die Kunden seien bisher 163 Millionen Euro an Entschädigungsleistungen ausgezahlt worden. Etwa 20 Prozent der gemeldeten Schadenfälle seien bereits abschließend reguliert, in vielen weiteren Fällen seien zudem bereits „verbindliche Entscheidungen zur weiteren Abwicklung getroffen“worden, erklärte die Provinzial.