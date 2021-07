ZDB-Schätzung : Baugewerbe rechnet mehrere Jahre für Wiederaufbau nach Hochwasser

Berlin Derzeit ist Baumaterial knapp, bei viele Baufirmen sind die Auftragsbücher anderweitig gefüllt. Solche Faktoren behindern die Arbeiten in Hochwassergebieten. Doch ein Vertreter der Bauwirtschaft sieht Lösungsmöglichkeiten.

Der Wiederaufbau nach den Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird nach Einschätzung der deutschen Bauwirtschaft mehrere Jahre dauern. „Nach der Elbflut 2002 hat es etwa drei Jahre gedauert, bis die größten Schäden behoben waren, und fünf Jahre, bis die betroffenen Gebiete wieder ordentlich aussahen“, sagte Reinhardt Quast, Präsident des Zentralverbands des Deutsches Baugewerbes (ZDB) in Berlin. Das Ausmaß der Schäden in Westdeutschland sei immens, aber noch nicht zu beziffern.