Hitze: Rinder-Schlachtungen steigen wegen Futtermangels um 20 Prozent

Berlin Wegen des durch Trockenheit und Hitze ausgelösten Futtermangels für Rinder sind im Juli einer Marktanalyse zufolge bundesweit 20 Prozent mehr Tiere geschlachtet worden und die Preise für das Fleisch so stark wie noch nie gesunken.

Üblich seien wöchentlich 17.000 bis 18.000 Schlachtungen, in diesem Juli seien es bis zu 21.000 in der Woche gewesen, sagte Marktanalyst Matthias Kohlmüller von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft unserer Redaktion. In den vergangenen vier Wochen seien die Schlachtkuhpreise von 3,18 Euro um rund 40 Cent auf 2,80 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht gesunken. Das sei ein „noch nie dagewesener Preissturz“. Die Tendenz sei weiter fallend.