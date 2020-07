Kommentar zur Mindestlohn-Anhebung : Historischer Fehler beim Mindestlohn

Obwohl Deutschland sich in einer tiefen Rezession befindet, wird der Mindestlohn angehoben. Das ist das falsche Signal und zeigt seine Mängel. Man muss sich fragen, wen die Arbeitgeberverbände vertreten - die mittelständischen Unternehmen nicht.

Stundenlang rang die Kommission um die Anhebung des Mindestlohns. Doch das, was sie als Kompromiss zwischen dem Wünschbaren und Machbaren anpries, ist ein Schlag für die Volkswirtschaft. Da steckt Deutschland wegen der Corona-Krise in der größten Rezession seit 1929. Da sind Millionen Stellen bedroht – nicht nur in der Autoindustrie, die weit über dem Mindestlohn zahlt, sondern vor allem in Handel und Gastronomie. Doch was fällt den Funktionären in der Kommission ein? Eine schrittweise Anhebung des Mindestlohns auf 10,45 Euro pro Stunde.