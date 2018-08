Hilfsprogramm endet: Die Krise in Griechenland hält an

Hilfsprogramm läuft aus : Die Krise in Griechenland hält an

Frei nach dem Song des Ex-Beatles John Lennon bittet dieser Grieche um eine Chance für sein Land (Archivbild). Foto: REUTERS/YANNIS BEHRAKIS

Athen Am Montag endet das Hilfsprogramm für Griechenland. Premierminister Alexis Tsipras spricht von einem „historischen Datum“. Aber viele Griechen verharren in Armut. Ihnen ist nicht zum Feiern zumute.

„Mehr können wir leider nicht anbieten“, sagt Katerina und stellt einen kleinen Teller mit Gebäck auf den Tisch. Eine Zweizimmerwohnung im Athener Arbeiterviertel Nikaia, 43 Quadratmeter. Hier lebt die 38-Jährige mit ihrer 71 Jahre alten Mutter. Ihren vollen Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. „Ich schäme mich so – ich bin noch keine 40 und schon am Ende“, sagt sie und bricht in Tränen aus. Katerina hatte eine gut bezahlte Arbeit als Disponentin eines Atlantik-Supermarkts, hoffte auf Beförderung. Dann kam die Krise, die Kette ging pleite. Die junge Frau verlor ihren Job, musste ihre Wohnung aufgeben, zog zurück zu ihrer Mutter. Jetzt verdient sie 380 Euro im Monat als Teilzeitkraft in einem Schnellrestaurant und lebt in ständiger Angst, den Job zu verlieren. Die Hoffnung auf eine „richtige Stelle“ hat Katerina längst aufgegeben: „In meinem Alter kann ich froh sein, wenn ich wenigstens einen Halbtagsjob bekomme“, sagt sie mutlos.

Kaum jemand ahnte, was auf Griechenland zukam, als am 23. April 2010 der damalige Premierminister Giorgos Papandreou in einer Fernsehansprache vor der malerischen Hafenkulisse der kleinen Insel Kastelorizo einen Offenbarungseid leistete. An den Finanzmärkten bekam das hoch verschuldete Land kein Geld mehr. Hellas stand vor der Pleite. Papandreou verglich Griechenland mit einem „sinkenden Schiff“. Innerhalb einer Woche stellten die Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds (IWF) Kredite von 110 Milliarden Euro bereit. Achteinhalb Jahre und drei Rettungspakete später ist die Gefahr des Staatsbankrotts gebannt. Aus einem Haushaltsdefizit von 15,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2009 wurde 2017 ein Überschuss von 0,8 Prozent. Kein anderes Euro-Problemland hat bei der Konsolidierung so beeindruckende Erfolge erzielt.

Info Die Hilfsprogramme für Griechenland 2010 EU und IWF beschließen Hilfen von 110 Milliarden Euro. Gezahlt werden 73 Milliarden.

2012 Das zweite Programm umfasst knapp 174 Milliarden Euro. Genutzt werden 143 Milliarden.

Juli 2015 Das dritte Programm umfasst bis zu 86 Milliarden Euro.

Aber um welchen Preis: Der Sparkurs, den die Athener Regierungen auf Geheiß der Gläubiger steuern mussten, trieb die Griechen in die tiefste und längste Rezession, die ein europäisches Land in Friedenszeiten durchzumachen hatte. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um mehr als ein Viertel. Zehntausende Firmen gingen in Konkurs. Die Einkommen fielen um durchschnittlich ein Drittel, die Arbeitslosenquote stieg von 7,5 auf 27 Prozent. Das Arbeitslosengeld – 360 Euro für einen Single, 504 Euro für eine vierköpfige Familie – wird in Griechenland maximal ein Jahr lang gezahlt. Eine Grundsicherung wie Hartz IV gibt es nicht. Von der Arbeitslosigkeit ist es deshalb oft nur ein kleiner Schritt in die Obdachlosigkeit.

Makis weiß das. „32 Jahre bin ich zur See gefahren“, erzählt der 61-Jährige. „2013 ging die Reederei in Konkurs, seitdem bin ich arbeitslos – keiner nimmt einen Seemann in meinem Alter“, sagt Makis. Als die Ersparnisse aufgebraucht waren, verlor er seine Wohnung. Jetzt lebt er als Obdachloser am Hafen von Piräus. In vier Jahren hofft er auf eine Rente. „Viel wird es nicht sein“, sagt Makis, „aber hoffentlich genug für ein Dach über dem Kopf.“

Auf dem Papier hat Griechenland die Krise hinter sich gelassen. Seit 2017 wächst die Wirtschaft, wenn auch schwach. Die Arbeitslosenquote ist auf 19,5 Prozent gefallen. Aber das sagt wenig, denn immer weniger Menschen haben Vollzeitjobs. Von den 1,7 Millionen Beschäftigten in der Privatwirtschaft arbeitet jeder Dritte in Teilzeit – für durchschnittlich 394 Euro netto im Monat. Nennenswerte Rentenansprüche erwerben sie kaum. In Griechenland tickt eine soziale Zeitbombe: „Ich fürchte eine Explosion der Armut“, sagt der Ökonomieprofessor Savvas Robolis.



Auch der aus Österreich stammende Erwin Schrümpf ist besorgt: „Ich denke mal, die menschliche Krise wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch verschärfen, die Menschen werden noch mehr leiden und hungern als bisher.“ 2012 gründete der Salzburger seinen Verein Griechenlandhilfe. Inzwischen haben Schrümpf und seine 40 Mitarbeiter rund 430 Tonnen Hilfsgüter nach Griechenland gebracht. „Anfangs waren es vor allem Medikamente und medizinisches Zubehör, inzwischen bringen wir auch Babynahrung und Hygieneartikel.“ Der Österreicher beobachtet: „Die Not wird nicht kleiner sondern größer“,

Hilfskredite von 275 Milliarden Euro flossen seit 2010 nach Athen. Private Gläubiger verzichteten beim Schuldenschnitt von 2012 auf Forderungen von mehr als 100 Milliarden Euro. Dennoch steckt Griechenland nach achteinhalb Jahren „Rettung“ tiefer im Schuldensumpf denn je. Die Schuldenquote stieg von 127 Prozent des BIP im Jahr 2009 auf jetzt 183 Prozent. Die europäischen Gläubiger räumten dem Land deshalb im Juni Schuldenerleichterungen ein. Zins- und Tilgungszahlungen älterer Kredite werden um zehn Jahre gestundet, die Fälligkeiten um weitere zehn Jahre verlängert. Im Gegenzug verpflichtete sich Athen bis zum Jahr 2060 zu strikter Haushaltsdisziplin. Das Land bleibt also weitere 42 Jahre im Sparkorsett.

Nur wenn Griechenlands Wirtschaft wieder wächst, hat das Land eine Chance, sich aus der Schuldenfalle zu befreien. Athen musste zwar als Gegenleistung zu den Hilfskrediten Hunderte Strukturreformen umsetzen. Den Übergang zu einer innovationsgetriebenen Ökonomie habe das Land dennoch nicht geschafft, meint Alexander Kritikos, Ökonom beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. „Man hat nicht versucht, Überregulierung und staatliche Bürokratie so abzubauen, dass es für innovative Unternehmen attraktiv ist, in Griechenland zu bleiben“, sagt Kritikos.

Der Filmemacher Nikos Stampoulopoulos. Foto: Gerd Höhler