Nach massiven Dürre-Schäden : Hilfsgelder für Forstwirte bleiben liegen

Dürreschäden 2018 in Rheinland-Pfalz (Archiv). Foto: dpa/Thomas Frey

Berlin Die von der Bundesregierung bereitgestellten Mittel für die Dürre-Schäden in Wäldern werden kaum abgerufen. Grund dafür sind nach Einschätzungen der FDP hohe bürokratische Hürden.

Dürren und sich ausbreitende Schädlinge wie der Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren zu hohen Schäden in der Forstwirtschaft geführt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Demnach beliefen sich die Waldschäden in den Jahren 2018 bis 2020 mit Stand 18.August auf rund 178 Millionen Kubikmeter Schadholz und 285.000 Hektar, die wieder aufgeforstet werden müssen. Zugleich bleiben aber große Teile der Hilfsgelder liegen.