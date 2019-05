Familienkonzerne : Henkel enttäuscht die Anleger

Düsseldorf Viele Jahre lang war Henkel Lieblingsaktie vieler Kleinanleger,diese Zeit ist vorbei. Die Aktie rutscht wegen schwacher Zahlen weiter ab, weil das Geschäft mit Haarpflege und Klebstoffen schrumpft. Eine Expertin sagt: „Henkel muss besser werden.“ Dieses Jahr müsse noch viel passieren. Künstliche Intelligenz soll viele Aufgaben übernehmen.

Die größten Probleme gibt es im Privatkundengeschäft Haarpflege. Hier sank der Umsatz in Westeuropa und China, Vorstandschef Hans Van Bylen setzt auf jüngere Angebote: „Wir wollen die Millenials mit neuen Marken ansprechen“, sagt der Belgier. So will Henkel zunehmend Haarpflegemittel auf den Markt bringen, die ökologisch eingestellte Kunden ansprechen.

Bei Klebstoffen leidet Henkel darunter, dass die Kunde der Auto- und Elektronikbranche zurückhaltend sind. Jetzt hofft man auf mehr Aufträge im Herbst. Auch darum hält der Vorstand an der Prognose fest, den Konzernumsatz 2019 um mindestens zwei Prozent zu erhöhen. Denn vieles läuft auch gut: Die Logistikprobleme in den USA sind überwunden. Zudem schlägt man sich gut in Wachstumsregionen abseits der Industriestaaten, auch das klassische Waschmittelgeschäft macht Freude. Henkel versucht, Kunden mit neuen Angeboten wie Power-Caps anzusprechen. Für die Zukunft hoffen Van Bylen und Knobel, die Kosten durch Digitalisierung weiter senken zu können. Schon 200 Robotic-Programme seien tätig. Gerade einfache Bürojobs in den „Shared-Service-Center“ in Billiglohnländern sind bedroht.