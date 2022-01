Aktie bricht ein : Henkel versucht die Flucht nach vorne

Die Klebstoffsparte von Henkel - wie hier mit Pritt - macht bereits rund zehn Milliarden Euro Jahresumsatz- die künftige Sparte von Waschmitteln und Haarpflege wird vergleichbar groß sein. Foto: Henkel Foto: Henkel

Düsseldorf Steigende Rohstoffpreise vermiesen das Geschäft, die Belegschaft muss die Folgen tragen: Zwei der drei Sparten werden fusioniert, viele Jobs wackeln. Es geht um Einsparungen und Synergieeffekte von fast einer Miliarde Eurom ein Bundestagsabgeordneter warnt.

Der Düsseldorfer Familienkonzern Henkel baut radikal um: Die zwei auf Privatkunden orientierten Konzernsparten Waschmittel („Laundry and Home Care“) und Körperpflege/Haarpflege („Beauty Care“) verschwinden. Sie gehen in den neuen Unternehmensbereich „Consumer Brands“ über. Dort bilden sie eine allgemeine Konsumgütersparte, die rund die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen wird. Gleichzeitig verkündeten am Freitag Vorstandschef Carsten Knobel und Finanzvorstand Marko Swoboda neue Ziele für die Zukunft: Nachdem es im Jahr 2021 eine operative Gewinnmarge von rund 13,4 Prozent gab und in diesem Jahr ein Abrutschen auf 11,5 Prozent befürchtet wird, soll der operative Gewinn mittelfristig oder langfristig auf „rund 16 Prozent“ steigen. Umgerechnet auf den aktuellen Umsatz von 20 Milliarden Euro bedeutet dies, dass der Umbau einen zusätzlichen operativen Gewinn von rund 900 Euro einbringen soll. Realisiert werden soll das einerseits durch Einsparung beim Personal, andererseits hofft Vorstandschef Carsten Knobel, aus dem neuen Bereich heraus neue Geschäfte für Privatkunden aufbauen zu können. „Wir konzentrieren unser Kräfte. Wir untermauern das Vertrauen in unsere Stärke“, sagte er.

Der Konzernumbau kommt zu einer Zeit, da Henkel mit dem Rücken zur Wand steht. Es ist zwar gelungen, die zwei Jahre Corona-Krise ohne Kurzarbeit und Entlassungen zu bewältigen, aber die steigenden Rohstoffpreise führten vergangenes Jahr zu Mehrausgaben von einer Milliarde Euro. Weil der Vorstand dieses Jahr noch einmal so starke Mehrkosten für Rohstoffe befürchtet und große Schwierigkeiten hat, die Preise zu erhöhen, könnte der Gewinn pro Aktie dieses Jahr um bis zu 15 Prozent abrutschen, verkündete der Vorstand.

Entsprechend schockiert reagierten die Anleger: Die Henkel-Aktie stürzte am Freitag im Tagesverlauf zunächst um rund zehn Prozent ab. Noch schlimmer: In den vergangenen fünf Jahren ging der Kurs um 40 Prozent nach unten, während der Dax als Querschnitt der der großen Aktiengesellschaften Deutschlands um ein Drittel an Wert gewann. „Wir Aktionäre sind schon sehr enttäuscht“, sagt Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. „Darum wundert mich nicht, dass der Vorstand nun die Flucht nach vorne antritt.“

Die neuen Ziele sieht sie jedoch etwas skeptisch: „Man will die Aktionäre mit einer optimistischen Mittelfristplanung beruhigen, während die aktuelle Lage umso schwieriger ist.“

Tatsächlich lastet auf Knobel ein enormer Druck. Sein Vorgänger Hans Van Bylen musste vor zwei Jahren den Chefposten vorzeitig räumen, weil die Zahlen zu mies waren. Im Gesellschafterausschuss gilt der in London lebende Großaktionär Christoph Henkel als Vertreter eines stärker am Kapitalmarkt orientierten Kurses – als wichtiges Zugeständnis kündigte der Konzern nun an, Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen, um so den Kurs indirekt hochzutreiben. „Das soll gerade institutionelle Anleger locken“, kommentierte Aktionärsvertreterin Benner-Heinacher diesen Schritt.

Knobel stellt allerdings auch klar, die Rückkäufe der Aktien bedeuteten nicht, dass der Konzern keine großen Zukäufe mehr plane: „Wir sind praktisch schuldenfrei. Akquisitionen bleiben ein Kernbestandteil unserer Strategie.“

Die große Frage ist, was der Umbau für die Belegschaft bedeutet. Rund 20.000 Beschäftigte der weltweit 53.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen in die neue Riesensparte, davon sind rund 3000 in Deutschland angesiedelt. Doppelt besetzte Aufgaben beispielsweise in der Verwaltung, im Marketing, in der Computertechnik oder auch bei der Betreuung von Kunden könnten wegfallen – die Verunsicherung ist groß. „Da fragt sich schon jeder, wo sein Platz künftig ist“, sagt ein Manager in Düsseldorf. Knobel jedenfalls schließt auf Nachfrage unserer Redaktion hin betriebsbedingte Kündigungen zwar nicht aus, erklärt aber die Bereitschaft zum Dialog: „Wir werden nun sehr detailliert mit den Mitbestimmungsgremien reden“, erklärt er und ergänzt: „Wir werden weiterhin zu unserer sozialen Verantwortung stehen.“ Am 5. Mai soll bekannt gegeben werden, wie die Zusammenführung laufen soll, zumindest der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus ist alarmiert: „Meine klare Erwartung und mein Appell ist, dass es im Zuge der Neustrukturierung zu keinem Stellenabbau und keinen Entlassungen kommt.“

Ein Verlierer steht schon fest: Der aus Paris kommende Bruno Piacenca wird den Vorstand spätestens Ende des Jahres verlassen, nachdem der 56-jährige seit 2011 den Bereich Waschmittel erfolgreich geführt hatte. Denn beim Machtkampf um die Führung des neuen Gesamtbereichs Konsumgüter gewann ausgerechnet der erst im Juni 2021 von Kellog abgeworbene Wolfgang König. Der 49-jährige Deutsche hat seit 2005 nur für US-Konsumgüterkonzerne gearbeitet, damit ist klar, dass in der Hälfte des Konzernes künftig eine etwas andere Tonlage herrscht.

So machtbewusst der Diplom-Ökonom ist, der Einfluss von König im Konzern wird erst einmal begrenzt sein: So wurde entschieden, dass die Klebstoffsparte ihre auch für Privatkunden wichtigen Marken wie Pritt und Pattex weiter selber managt, Knobel schloss allerdings nicht aus, dass es da noch weitere Umbauten geben könnte und man den Klebstoffbereich irgendwann nur noch auf die Industriegeschäfte konzentrieren könnte. Die Autobauer nutzen Henkel-Klebstoffe, um Autos zu fertigen, die Smartphonebauer wie Apple oder Airbus gehen ähnlich vor.

Gleichzeitig soll Aufsteiger Wolfgang König in seinem bisherigen Bereich weiter aufräumen. Nachdem Henkel in den zwei Bereichen Waschmittel und Körperpflege Marken mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 500 Millionen Euro verkauft oder aufgegeben hat, sollen bei Körperpflege nun noch einmal Geschäfte mit einem Volumen von rund 150 Millionen Euro ausgemustert werden. Dies solle durch die bevorstehende interne Fusion erleichtert werden, sagte Knobel: „Wir stellen künftig höhere Ansprüche darauf, was es bedeutet, eine Henkel-Marke zu sein. Wir können nun künftig Teile besser abgeben, ohne dass man in einer Region zu klein wird.“