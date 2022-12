Umsatzvolumen von 50 Millionen Euro Henkel verkauft Zahnpflegebereich

Henkel, einer der bekanntesten Markenartikler aus NRW unter anderem mit Persil und Schwarzkopf, gibt seinen Zahnpflegebereich Henkel Oral Care an Katjes aus Emmerich ab. Das gab Katjes bekannt. Zu den verkauften Marken gehören Theramed, die Biozahnpasta Vademecum, die Biozahnpasta Bio del Polo in Spanien und einige Geschäfte in Italien.