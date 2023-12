Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel sieht neue Zukaufchancen

Knobel sagt, die „hohen Preiserhöhungswellen“ bei Henkel-Produkten, zu denen unter anderem Persil, Schwarzkopf oder Loctite gehören, seien erst einmal vorbei. Es sei aber „klare Zielsetzung, in Zukunft höhere Preispositionen zu besetzen. Aktuell läge die Marge im Konsumgüterbereich von Henkel nur bei zehn bis elf Prozent, was „deutlich niedriger“ sei als vor den hohen Preissteigerungen bei Rohstoffen in den vergangenen drei Jahren. Die Handelsunternehmen hätten akzeptieren müssen, dass sie für Henkel-Produkte mehr zahlen müssen. „Wir haben dem Handel in diesem Jahr gezeigt, dass wir nicht alles mitmachen.“ Vor wenigen Wochen hatte er gesagt, dass Henkel wieder bei allen Handelsketten vertreten sei, nachdem die Waren zeitweise aussortiert worden waren, weil es Streit um die Preise gegeben hatte.