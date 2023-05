Bilanz des ersten Quartals 2023 Henkel drückt Preise hoch, doch der Verkauf lahmt

Während beim Konsumgüterkonzern Henkel (Persil, Schwarzkopf, Fa) der Absatz weiter schwächelt, sollen höhere Preise wie im gesamten Jahr 2022 den Umsatz hochtreiben. Das sagte Vorstandschef Carsten Knobel bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Firmensitz in Düsseldorf. „Wir sind dabei, die Preise zu erhöhen“, so Knobel. Das strategische Ziel sei, sich mit höherwertigen und innovativen Angeboten von Billigfirmen abzugrenzen und so die anziehenden Rohstoff- und Energiepreise auszugleichen.