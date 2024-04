Hauptversammlung des Dax-Konzerns Aktienkurs enttäuscht die Henkel-Anleger

„Wir liefern. Wir verändern uns. Wir haben die richtige Strategie“: Mit den drei zentralen Botschaften, die Henkel-Chef Carsten Knobel am Montag in den Fokus stellt, stimmen die meisten Aktionäre des Unternehmens offenbar überein. Auch Alexander Elsmann, Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), hat nichts dagegen. Trotzdem äußert er auf der Henkel-Hauptversammlung in Düsseldorf Kritik. Er spüre eine Diskrepanz zwischen dem, was im Saal zu hören sei, und dem, was er auf dem Papier sehe. Elsmann redet vom Aktienkurs des Unternehmens. Am Montagnachmittag notierte die Henkel-Aktie bei etwas mehr als 73 Euro; 2018 waren es noch 100 Euro und mehr gewesen.