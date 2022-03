Rechtfertigung für Russland-Strategie : Henkel fürchtet Enteignung in Russland

Der Vorstandschef von Henkel, Carsten Knobel, hält vorerst weiter am Russland-Engagement fest- Apple, Coca-Cola oder auch VW haben eine andere Strategie. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Während Apple, VW oder auch Adidas sich aus Russland zurückziehen, bleibt Henkel. Das wird nun Thema auf der Hauptversammlung - der Vorstand sorgt sich um Restriktionen durch Moskau. Es gibt aber eine klare Ansage, wie Henkel bei neuen Sanktionen handelt.

Der Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel hält eine Enteignung seiner Aktivitäten in Russland für denkbar. Dies sei einer der Gründe, warum sich Henkel trotz des Überfalls auf die Ukraine nicht aus dem Land zurückziehe. Das sagt Vorstandschef Carsten Knobel in seiner Rede zur Hauptversammlung am 4. April, die vorab veröffentlicht wurde und unserer Redaktion vorliegt. Er reagiert damit auch darauf, dass sich viele andere Konsumgüteranbieter wie Coca-Cola, Adidas und Apple sowie mehr als 400 weitere westliche Konzerne aus Russland zurückgezogen haben.

Knobel ergänzt als weiteres Argument, es könne ansonsten passieren, dass „lokale Manager haftbar gemacht werden“, falls sie die Produktion nach einem Rückzug des Mutterkonzerns einstellen. Das Unternehmen werde weitere Schritte „nicht ausschließen“. Neue Investitionen in Russland hat Henkel ohnehin beendet. Dies wurde in Deutschland öffentlich angekündigt, ebenso auf der englischsprachigen Online-Seite des Konzerns, aber nicht auf der russischen Internetseite von Henkel.

Der Konzern macht mit 2500 Beschäftigten rund fünf Prozent des Jahresumsatzes in Putins Reich und ist in Russland seit rund drei Jahrzehnten. Außerdem hat das Unternehmen jede Werbung und jedes Sponsoring in Russland beendet und ginge damit über die staatlichen Sanktionen hinaus, so der Henkel-Chef. Falls der Staat die aktuellen Sanktionen ausdehnen würde, würde Henkel mitziehen, so Knobel. Bisher gibt es einen Boykott des Westens gegen Russland vorrangig nur gegen Teile des High-Tech-Sektors und des Finanzbereichs.

Knobel berichtet, dass viele Beschäftigte aus Polen, Ungarn, der Slowakei und aus Deutschland sich als Teams engagieren, um Flüchtlingen zu helfen. Sie würden Unterkünfte für geflüchtete Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen.

Mit dem Festhalten am Engagement in Russland kommt Henkel unter Druck: Die Telekom hat vergangene Woche entschieden, ihren Entwicklungsstandort in St. Petersburg zu schließen. Der Softwarekonzern SAP kündigte soeben an, das Cloud-Geschäft zu beenden. Bereits verkaufte Software läuft jedoch weiter. Der Versorger Uniper will seine Russland-Tochter verkaufen, importiert jedoch in Absprache mit der Bundesregierung weiter russisches Gas. Auch Ölkonzerne haben den Rückzug angekündigt. Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro hält am Russland-Geschäft mit 10.000 Beschäftigten fest. Er sagt, dies solle auch helfen, die Bevölkerung zu versorgen.

Die Regierung der Ukraine drängt auf breiten Boykott gegen Moskau, damit die dortige Bevölkerung gegen den Krieg opponiert.

Putins-Regierung hat den dortigen Medien verboten, den Überfall auf die Ukraine Krieg zu nennen. Es handele sich nur um eine „Sonderoperation“. Der Kreml beschönigt die Lage im TV komplett, verheimlicht die vielen Tausend Toten russischen Soldaten, die anscheinend zum Teil heimlich in fahrbaren Krematorien verbrannt werden, damit möglichst wenige Särge nach Russland zurückkommen. Um den Anschein von Normalität zu erwecken, besuchte Putin auch am am 6. März Flugbegleiterinnen von Aeroflot, was direkt vom staatlichen TV gezeigt wurde.